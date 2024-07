Fedez ha un nuovo flirt pizzicato in atteggiamenti intimi con una misteriosa mora

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuova fiamma per, sono stati paparazzati mentre si scambiavano un baciobeccato con unaper il rapper Da quando il suo matrimonio con Chiara Ferragni è giunto al capolineasi sta dando alla pazza gioia. In questi mesi infatti gli sono stati attribuiti diversi. Per un po’ si è parlato di una relazione con la modella francese Garance Authié ma sembra che tra loro non sia durata a lungo.con unaDi recente era stato avvistato anche con Taylor Mega e si era parlato di una probabile ‘vendetta’ nei confronti degli ex, Tony Effe e Chiara Ferragni, dopo che i rumors avevano ipotizzato un loro. Adesso il rapper è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di unaragazza