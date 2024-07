Farmaceutica innovazione e collaborazioni strategiche | la ricetta di J&J per la medicina del futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) – Oltre 20 nuove terapie e 50 indicazioni terapeutiche per i farmaci già approvati: questo ildi Johnson & Johnson da qui al 2030. “Da 138 anni, la missione di Johnson & Johnson è quella di trasformare la vita di milioni di persone, aprendo la strada alladel, attraverso la ricerca e lo sviluppo di terapie innovative che possano rispondere concretamente ad alcune delle malattie più devastanti al mondo”, afferma Alessandra Baldini, direttrice medica Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia. La forte vocazione dell’azienda per l’è dimostrata anche dalle 6 nuove designazioni Fast track e di Breakthrough Therapy ricevute dal 2021 a oggi – riporta una nota – e dall’oltre 60% di programmi di sviluppo dedicati a farmaci primi della loro classe per meccanismo d’azione o via di somministrazione.