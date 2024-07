Euro 2024 la classifica marcatori aggiornata | ecco chi ha segnato più gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ladi. In Germania dal 14 giugno al 14 luglio un mese di grandi emozioni con ventiquattro Nazionali al via con un unico sogno: trionfare a Berlino e mandare in visibilio un intero paese. Ma ci riuscirà solamente una squadra. Passando per i vari gol di tutte le 51 partite della manifestazione: di seguito vi proponiamo la, partita dopo partita, per vedere chi si porterà a casa il titolo di capocannoniere di questa manifestazione continentale. LADICody Gakpo (Olanda) 3 Dani Olmo (Spagna) 3 Georges Mikautadze (Georgia) 3 Jamal Musiala (Germania) 3 Ivan Schranz (Slovacchia) 3 Niclas Fullkrug (Germania) 2 Razvan Marin (Romania) 2 Kai Havertz (Germania) 2 Jude Bellingham (Inghilterra) 2 Fabian Ruiz (Spagna) 2 Donyell Malen (Olanda) 2 Merih Demiral (Turchia) 2 Florian Wirtz (Germania) 2 Breel Embolo (Svizzera) 2 Harry Kane (Inghilterra) 2 Xavi Simons (Olanda) 1 Mikel Merino (Spagna) 1 Ruben Vargas (Svizzera) 1 Remo Freuler (Svizzera) 1 Mattia Zaccagni (Italia) 1 Luka Modric (Croazia) 1 Ferran Torres (Spagna) 1 Dan Ndoye (Svizzera) 1 Kevin Csoboth (Ungheria) 1 Patrick Schick (Repubblica Ceca) 1 Roman Yaremchuk (Ucraina) 1 Mikola Shaparenko (Ucraina) 1 Ilkay Gundogan (Germania) Emre Can (Germania) 1 Morten Hjulmand (Danimarca) 1 Andrej Kramaric (Croazia) 1 Qazim Laci (Albania) 1 Klaus Gjasula (Albania) 1 Francisco Conceicao (Portogallo) 1 Bernardo Silva (Portogallo) 1 Bruno Fernandes (Portogallo) 1 Karem Akturkoglu (Turchia) 1 Alessandro Bastoni (Italia) 1 Wout Weghorst (Olanda) 1 Nicolò Barella (Italia) 1 Lukas Provod (Repubblica Ceca) 1 Mert Muldur (Turchia) 1 Arda Guler (Turchia) 1 Hakan Calhanoglu (Turchia) 1 Alvaro Morata (Spagna) 1 Dani Carvajal (Spagna) 1 Kwadho Duah (Svizzera) 1 Nadim Bajrami (Albania) 1 Michel Aebischer (Svizzera) 1 Xherdan Shaqiri (Svizzera) 1 Adam Buksa (Polonia) 1 Krzystof Piatek (Polonia) 1 Barnabas Varga (Ungheria) 1 Christian Eriksen (Danimarca) 1 Erik Janza (Slovenia) 1 Nicolae Stanciu (Romania) 1 Denis Dragus (Romania) 1 Scott McTominay (Scozia) 1 Zan Karnicnik (Slovenia) 1 Luka Jovic (Serbia) 1 Gernot Trauner (Austria) 1 Christoph Baumgartner (Austria) 1 Marko Arnautovic (Austria) 1 Youri Tielemans (Belgio) 1 Kevin De Bruyne (Belgio) 1 Kylian Mbappè (Francia) 1 Romano Scmhid (Austria) 1 Marcell Sabitzer (Austria) 1 Robert Lewandowski (Polonia) 1 Memphis Depay (Olanda) 1 Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) 1 Tomas Soucek (Repubblica Ceca) 1 Cenk Tosun (Turchia) 1 Harry Kane (Inghilterra) 1 Rodri (Spagna) 1 Nico Williams (Spagna) 1 Michael Gregoritsch (Austria) 1 Bukayo Saka (Inghilterra) 1 Samet Akaydin (Turchia) 1 Stefan De Vrij (Olanda) 1 Lamine Yamal (Spagna) 1 Kolo Muani (Francia) 1