Entra nel vivo il Master di Aviation Industry finanziato da Atitech

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La tappa deldi II livello in “Management and Operations” arriva negli hangardi Fiumicino. Roma, 10 luglio 2024 – Nuova tappa deldi II livello in “Management and Operations” ieri negli hangardi Fiumicino. La più grande MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente del mercato EMEA, .