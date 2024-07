Energia l' 11-13 9 a Piacenza l' Hydrogen Expo e H2It per promuovere filiera idrogeno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Divulgare, sensibilizzare e fare rete perl'utilizzo delle tecnologie dell'. È lo scopo della stretta collaborazione siglata tra, l'associazione italiana, e mediapoint & exhibitions, la società organizzatrice dell', la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo delladell', la cui 3ª edizione è in programma nei padiglioni deldall'11 al 13 Settembre. Alla tre giorni piacentina, che riunisce le principali novità del comparto, con particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell', oltre che alle varie applicazioni ed all'utilizzo finale,porterà il suo fondamentale bagaglio di conoscenze ed esperienze accumulate in oltre due decenni di attività volta ail progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l'utilizzazione dell'