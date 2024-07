Energia | alleanza industriale Edison Webuild per lo sviluppo dei pompaggi idroelettrici in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 lug. (Adnkronos) -hanno sottoscritto un accordo programmatico per lodei progetti dio idroelettrico, infrastrutture altamente strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. In base all'accordo,avviano una stretta collaborazione, per la definizione e realizzazione dei progetti relativi alo di Pescopagano (PZ) in Basilicata e di Villarosa (EN) in Sicilia sviluppati da. I due progetti dio sono parte della strategia diper la crescita delle energie rinnovabili in, che prevede di portare al 2030 la capacità green installata del Gruppo a 5 GW (dagli attuali 2 GW) e congiuntamente di realizzare almeno 500 MW di accumuli, in quanto strumenti necessari per non disperdere l'rinnovabile prodotta nei momenti di maggiore disponibilità e garantire la sicurezza della rete elettrica.