Energia alleanza industriale Edison Webuild per lo sviluppo dei pompaggi idroelettrici in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) –hanno sottoscritto un accordo programmatico per lodei progetti dio idroelettrico, infrastrutture altamente strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. In base all’accordo,avviano una stretta collaborazione, per la definizione e realizzazione dei progetti relativi alo di Pescopagano (PZ) in Basilicata .