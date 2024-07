Eco-attivisti in azione | Bologna scritte anti-G7 sulla torre degli Asinelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giornata di caos e proteste aper il G7 della Scienza e della Tecnologia al via oggi. Gli ecodi Extinction Rebellion prima hanno occupato il palazzo del Comune e appeso uno striscione contro il summit, poi hanno invaso il palco del cinema in piazza Maggiore. Ma in serata il clima è peggiorato ancora è nel mirino è finita la celebre, su cui i manifesthanno proiettato duecon il laser: "G7 not welcome" e "Reclaim the tech". Il bilancio della giornata è di ventuno denunciati a vario titolo.