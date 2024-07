Due italiani in concorso a Locarno Giordana fuori gara

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luce di Luca Bellino e Silvia Luzi, due autori capaci di unire ritratto intimo e sociale, qui con protagonista Marianna Fontana e Sulla Terra Leggeri, opera prima di Sara Fgaier con Andrea Renzi e Sara Serraiocco, per la storia di Gian, un professore che inizia a perdere pezzi del suo presente e del suo passato. Sono i due filmin lizza per il Pardo d'oro alFilm Festival (7-17 agosto) diretto da Giona A. Nazzaro. 225 opere, 104 in prima mondiale, eLa vita accanto di Marco Tulliocon Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon e Valentina Bellè, ispirato all'omonimo romanzo di Maria Pia Veladiano. .