Dl sicurezza | confermato il carcere per le borseggiatrici in metro anche se incinte o con minori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno respinto tutte le modifiche avanzate dalle opposizioni sull’articolo 12 del dl, ovvero quello che rimuove l’obbligo del rinvio della pena per le donneo con figlidi un anno così come approdato nelle commissioni, ma concede alle autorità la facoltà di incarcerare le donnese stanno portando a termine una gravidanza o se sono madri di bambini con meno di un anno di vita. Un beneficio che in Italia è riconosciuto dall’articolo 146 del Codice penale sul rinvio obbligatorio dell’esecuzione della penale. Dl, linea dura sulper lein bus eI leghisti Igor Iezzi e Simona Bordonali, con un emendamento approvato ieri hanno voluto introdurre un aggravante se il reato è commesso «all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e dellepolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».