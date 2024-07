Dl agricoltura | Della Vedova ‘con Meloni più fiducie che in governi tecnici’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – ?E? incomprensibile che un governo con pienezza delle proprie capacità politiche, con una maggioranza indiscutibile, arrivi a mettere più voti di fiducia deitecnici: con questo voto siamo alla 57ma fiducia, e con quelle previste si arriva a tre voti di fiducia al mese, pari a quelle del Governo Monti e più di quelle del governo Draghi. Abbiamo davanti 8 decreti da convertire entro il 4 settembre, cioè primapausa estiva. Non ha un senso compiuto. Non si organizzano così i lavori, non è accettabile da parteCamera. Nell?elenco dei precedenti, il governo che rivendica di essere eletto dal popolo e che rivendica di avere una maggioranza voluta dagli elettori arriva a mettere più voti di fiducia deitecnici e umilia il parlamento.