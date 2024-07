Detenuto morto scoppia la rivolta nel carcere di Viterbo | materassi incendiati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Nuova protesta in un istituto penitenziario italiano. Una cinquantina di detenuti neldisono insorti dopo la morte di un compagno di cella. Non si tratterebbe stavolta di un suicidio ma di un decesso per cause naturali. I carcerati hanno incendiatoe suppellettili, e all’istituto sono accorsi vigili del fuoco e 118. La polizia penitenziaria sta cercando di circoscrivere la protesta e si è in attesa dell'arrivo del gruppo di Intervento Rapido da Roma. "All'esterno ci sono Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre, ai Vigili del Fuoco e un'ambulanza – riferisce il segretario generale di Fns Cisl (sindacato di polizia penitenziaria) del Lazio Massimo Costantino –. Lo avevamo prospettato che sarebbe stata una stagione estiva pesantissima, perché il sovraffollamento aumenta giorno per giorno e le carenze nelle dotazioni di Personale di Polizia penitenziaria stanno toccando livelli difficilmente registrati”.