Depay al Milan? La POSIZIONE di Chiellini | NON ALL’ALTEZZA della Serie A Vi spiego il perché

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024)BOCCIA: «Non è facile da gestire, sembra un rapper. Se lo prendi sai che». Colpo nonper il? L’ex difensoreJuventus Giorgioha parlato a SkySport per analizzaresu un suo possibile passaggio al. PAROLE – «Pronto per arrivare inA? Dipende. Non penso sia facile da gestire. Sembra un rapper .