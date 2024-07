DAZN rinnovata la partnership con TivuSat

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutto pronto per la nuova stagione di grande calcio italiano che prenderà il via nel weekend di Ferragosto, a meno di tre mesi dalla conclusione della stagione 23/24 che ha visto l’Inter conquistare la seconda stella e diventare campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Si parte sabato 17 agosto con le prime quattro partite L'articololaconproviene da Sport in TV. .