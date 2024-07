DAZN rinnova partnership con tivusat con tutte le partite di Serie A in diretta satellitare

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IL GRANDE CALCIO TRASMESSO DAANCHE QUESTO ANNO SARA’ DISPONIBILE SU TIVÙSAT.Tutto pronto per la nuova stagione di grande calcio italiano che prenderà il via nel weekend di Ferragosto, a meno di tre mesi dalla conclusione della stagione 23/24 che ha visto l’Inter conquistare la seconda stella e diventare campione d'Italia con cinque giornate di anticipo. Si parte sabato 17 agosto con le prime quattroin programma: Genoa-Inter e il ritorno del Parma inA contro la Fiorentina in programma alle 18:30, Milan-Torino ed Empoli-Monza alle 20:45.Inizia così il countdown per l’inizio della nuovaA Enilive e in vista del fischio d’inizio ladistributiva trae tivùsat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novità: per la stagione 24/25e 10 ledel massimo campionato italiano trasmesse da, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili su tivùsat.