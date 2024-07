Curti | rogo in casa ragazzini scappano sui tetti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in un’abitazione di(Caserta),in fuga suimessi in salvo dai pompieri. È accaduto questa notte, intorno alle 5, in una mansarda in via Nazionale Appia. Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento posto all’ultimo piano di un palazzo procedendo allo spegnimento dell’incendio che aveva interessato l’arredamento di varie stanze. All’interno alloggiava una famiglia con ottodi nazionalità tunisino-egiziana di cui sei, alla vista delle fiamme, erano riusciti a scappare in strada, mentre altri due scappavano verso il tetto del palazzo, venendo salvati dai pompieri con l’ausilio di un’autoscala intervenuta dalla sede centrale del Comando. L’azione repentina dei Vigili del Fuoco, oltre a salvare i ragazzi, ha evitato che l’incendio si propagasse anche alle strutture limitrofe.