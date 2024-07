Curti | Incendio in appartamento i Vigili salvano otto persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Fuoco sono intervenuti nella notte a, nel Casertano, per undivampato in unall'ultimo piano di uno stabile, in cui viveva una famiglia di nazionalità tunisino-egiziana conragazzini: di questi sei, alla vista delle fiamme, sono riusciti a scappare in strada, mentre altri due sono scappati sul tetto del palazzo, e sono stati salvati dai pompieri con l'ausilio di un'autoscala, giunta dalla sede centrale del Comando. La squadra deidel fuoco di Caserta ha tratto in salvo anche i genitori dei ragazzi e ha lavorato con velocità per evitare che le fiamme, che già aveva coinvolto parte dell', si propagassero alle abitazioni vicine.