Costume da bagno una magia e diventa top in tutti i sensi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non più solo in spiaggia, non più solo in vacanza. Interi, trikini, bikini e affini sono sdoganati anche in città e nelle occasioni mondane, utilizzati come elementi di abbigliamento a sé stanti, con una propria dignità estetica che trascende la funzionalità acquatica. Ecco come e quali scegliere.