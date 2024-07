Controlli strage di patenti dopo la Notte Rosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel fine settimana dellai carabinieri hanno intensificato ilungo le principali arterie di comunicazione e nei luoghi della movida, ponendo particolare attenzione al contrasto dei reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti e alle violazioni delle norme del codice della strada. Durante l’evento, sul territorio sono state dislocate 207 pattuglie che hanno controllato più di 500 veicoli ed oltre 830 persone. L’attività di controllo ha permesso di ritirare 13di guida ad altrettanti automobilisti che sono stati sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcol o di stupefacenti e per 12 di essi è anche scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Sul fronte invece della lotta allo spaccio ed al consumo di droga si segnalano le denunce di 2 giovani trovati in possesso di diverse pasticche di ecstasy e di dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, nonché la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura di altri 9 ragazzi, quali detentori di sostanza stupefacente per uso personale, poiché sorpresi con hashish, cocaina e marijuana.