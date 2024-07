Contro le truffe agli anziani l’Arma arruola un testimonial speciale | Lino Banfi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)dei Carabinieri rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità. Già da tempo l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle: un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degliper conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. In questo contesto,ha deciso di avviare una campagna di comunicazione diretta alla parte della popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale.