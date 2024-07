Comuni | Misiani Pd ‘da governo su tagli ipotesi assurda e inaccettabile’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Suiaila nuovadelrimane sbagliata e inaccettabile. Il lavoro di mediazione di Anci ha limitato alcune evidenti distorsioni della proposta iniziale presentata (e rapidamente accantonata) prima delle elezioni europee, ma purtroppo il problema sta nel manico, nella norma della legge di bilancio 2024 con cui ilMeloni ha deciso inopinatamente diare i trasferimenti per ie gli enti di area vasta, legando questianche alle risorse ricevute dal Pnrr e dai fondi per investimenti”. Lo dichiara il senatore Antonio, responsabile economico del Pd.“Una vera e propria assurdità – aggiunge – dato che queste risorse non sono regali piovuti dal cielo, ma derivano dall?impegno degli enti locali che si sono attivati per partecipare ai bandi, progettare le opere e realizzarle.