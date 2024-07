Classifica Tour de France 2024 | Pogacar precede Evenepoel e Vingegaard Ciccone entra nei 10!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La conclusione dell’undicesima tappa deldedi ciclismo su strada, da Évaux-les-Bains al traguardo di Le Lioran, dopo 211 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, rimasta saldamente sulle spalle dello sloveno Tadej, oggi secondo alle spalle del danese Jonas(Team Visma Lease a Bike). Gli uomini disi sono contesi la vittoria odierna ed il simbolo del primato è stato rafforzato dal corridore della UAE Team Emirates, che ora è in testa con 1’06” di vantaggio sul belga Remco(Soudal Quick-Step), oggi terzo. Terzo posto nella generale, invece, proprio per, con il ritardo di 1’14”. Quarto lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 2’45”, davanti al lusitano Joao Almeida (UAE Team Emirates), quinto a 4’20”.