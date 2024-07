Ciliegie salvate dalle samurai le speciali vespe arruolate per la lotta alle cimici asiatiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lari (Pisa), 10 luglio 2024 – Così come nel film di Kurosawa I Sette, un gruppo disi prodiga per difendere un villaggio dagli attacchi dei banditi, a Lari succede una cosa simile, ma più in piccolo. I protagonisti sono comunque gli stessi: i, più precisamente leche sono state mandate a combattere leper difendere le prestigioseIGP di Lari. La cimice asiatica rappresenta una minaccia perché deposita le uova nei frutti e li rende inutilizzabili, compromettendo seriamente parte del raccolto. Un parassita particolarmente difficile da sconfiggere perché è in grado di nutrirsi su oltre 300 specie diverse di vegetali, si muove molto per invadere sempre nuovi territori da saccheggiare ed è resistente anche ai trattamenti fitosanitari.