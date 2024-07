Ciclismo Giro d’Italia Women 2024 | calendario tappe programma orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile ilcompleto del, edizione numero 35 delfemminile che da quest’anno è sotto l’egida di Rcs Sport e propone la nuova denominazione. Il “Rosa” andrà in scena dal 7 al 14 luglio, con ottoper un totale di . Grande incertezza alla vigilia della corsa, con l’Italia che punta soprattutto su Elisa Longo Borghini per tornare a vincere la classifica generale a 16 anni di distanza dall’ultima volta. Tra le principali avversarie sicuramente la campionessa del mondo Lotte Kopecky, Mavi Garciae Juliette Labous, seconda lo scorso anno. A decidere probabilmente il, che si apre con la cronometro di Brescia, saranno le ultime due. In particolare fari puntati sulla penultima frazione, con l’inedita scalata al Blockhaus che con i suoi 1664 metri di quota sarà la Cima Alfonsina Strada di questa edizione.