Chi è Angelica Schiatti ex stalkerizzata da Morgan e attuale fidanzata di Calcutta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è una cantante e modella italiana di 35 anni, originaria di Monza. La sua storia è segnata da un drammatico caso di stalking e minacce da parte del suo ex fidanzato, il cantautore Marco Castoldi, noto come. Attualmente l’artista è legata sentimentalmente a. Chi è, exda"Chi è, exdadi" L'articolo Chi è, exdadiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .