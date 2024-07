Calciomercato Verona fatta per il terzo innesto | arriva dagli svincolati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilè una squadra molto attiva sule sono in arrivo altri importanti rinforzi per l’allenatore Paolo Zanetti. La dirigenza è alla ricerca di calciatori all’altezza e anche ilcolpo è in arrivo. Dopo gli innesti di Harroui e Mosquera, il club gialloblù ha definito l’arrivo anche di Martin Frese, terzino sinistro danese svincolato dopo l’esperienza al Nordsjælland.