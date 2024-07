Calciomercato Matip si propone in Serie A | una squadra in pole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Joelè un calciatore di grande esperienza e qualità ed è alla ricerca di una nuovadopo l’esperienza al Liverpool. Si tratta di un calciatore tedesco naturalizzato camerunese, classe 1991 e ancora in grado di garantire qualche stagione ad alto livello. Il suo ruolo è quello di difensore centrale e all’occorrenza si è disimpegnato anche in zona leggermente avanzata. E’ noto per la sua abilità di avanzare palla al piede ed è bravo anche in fase di marcatura. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia dello Schalke. Il futuro inA? Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex centrale si sarebbe proposto al Bologna dopo l’addio al Liverpool. L’ostacolo principale è rappresentato dall’evento ingaggio ma sono ancora in corso valutazioni.