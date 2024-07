Calciomercato Lazio Immobile al Besiktas | le cifre dell’accordo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le strade di Ciroe dellasono ormai pronte a separarsi: l’attaccante si trasferirà al. Dopo 8 anni passati in biancoceleste, 270 presenze e 169 gol segnati, il bomber di Torre Annunziata, simbolo delladelle ultime stagioni, presenza fissa ai piani alti della classifica marcatori e principale firma dei traguardi raggiunti dai capitolini negli ultimi anni, si trasferirà in Turchia.e ilsono in contatto da tempo, restava da convincere la. Lotito, forte dei due anni di contratto ancora presenti nell’accordo con il calciatore, chiedeva un indennizzo economico per liberare l’ex attaccante del Torino. L’accordo peralè stato trovato su una base di 3 milioni di euro. Il calciatore dovrebbe firmare, invece, un contratto biennale asimili a quelle percepite nella Capitale.