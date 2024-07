Calciomercato Como continua il PRESSING per Giacomo Bonaventura Le ULTIME sui lombardi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ad essere fortemente monitorato Giaper potenziare il centrocampo Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ila monitorare il centrocampista ex Milan Giadopo essersi svincolato dalla Fiorentina vista la volontà di rimanere in Italia. Come sempre il ragazzo è abbastanza seguito dalle neopromosse, ma gli azzurri ad oggi .