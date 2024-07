Calcio femminile l’Italia si gioca gli Europei nelle ultime due partite Situazione intricata e lo spettro dei play-off da evitare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Nazionale italiana ditorna in scenaqualificazioni agli2025 in Svizzera, dopo il doppio pareggio contro la Norvegia. Allo stato attuale delle cose, la selezione tricolore è a quota 5 punti nel Gruppo 1 della Lega A, gli stessi delle norvegesi, comandato dall’Olanda con 7 punti. Le azzurre, però, hanno una peggior differenza reti rispetto alle scandinave. La formula di questa queste qualificazioni prevede che le prime due ogni girone della Lega A si qualifichino direttamente per la fase finale della rassegna continentale, dal 2 al 27 luglio. La terza e la quarta accedono alla fase dioff che coinvolgerà le tre leghe attraverso due turni a eliminazione diretta. Solo Germania e Spagna hanno già conquistato la qualificazione al di là della Svizzera presente in quanto rappresentativa del Paese ospitante.