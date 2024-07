Calcio | Coppa America Argentina-Canada 2-0 e albiceleste in finale per il bis

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – L’, come da pronostico, supera il2-0 nella semidie vola inper il bis nella competizione. I campioni del mondo e campioni in carica della manifestazione si sono imposti grazie ai gol di Juan Alvarez e Lionel Messi al Meadowlands Stadium di East Rutherford, ed ora attendono la sfida di questa notte, tra l’Uruguay e la Colombia, per conoscere il nome dell’avversaria per il titolo. La squadra di Scaloni passa in vantaggio al 22? con l’attaccante del Manchester City, Julian Alvarez, su assist di De Paul, poi al 6? della ripresa arriva il raddoppio di Messi. L'articolo2-0 einper il bisWeb. .