Bufera Morgan | Warner straccia il contratto Rai cancella il programma

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuova grana per, questa volta però la situazione è peggiore del solito. L’ex giudice di X Factor è a processo per stalking e diffamazione, accusato dalla sua ex compagna, la cantautrice Angelica Schiatti. La querela è partita nel 2020, ma oggi sono emersi dagli atti del processo particolari inquietanti che hanno scatenato una vera e propriaattorno al cantautore. Oltre ad averla minacciata e ad aver pubblicato suo materiale intimo e privato in chat di gruppo su Telegram,– come ricostruito da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano – nel 2021 ha ingaggiato due persone (una persino pregiudicata) che avrebbero dovuto prendere la ex e portargliela a casa sua perché – si legge – “ho bisogno di svuotare le pa*le”. Questa è soltanto una delle tante atrocità emerse, che hanno portato nella giornata odierna a ripercussioni inevitabili nella vita almeno professionale di