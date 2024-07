Bracciante morto nei campi indagato datore lavoro a Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn imprenditore agricolo èdalla procura diper omicidio colposo e caporalato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di unagricolo indiano di 38 anni, Rajwinder Sidhu Singh, che il 26 maggio scorso fu portato all’ospedale San Pio di Castellaneta dopo aver accusato un malore nelle campagne di Laterza, ma quando arrivò al pronto soccorso per lui non c’era più nulla da fare. La notizia è riportata oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che spiega come il racconto del proprietario del fondo (“E’ svenuto, ha perso conoscenza”) non abbia convinto in primo luogo il personale sanitario che ha poi allertato i carabinieri. Presunte discrepanze riguarderebbero dettagli, orari di ritrovamento e lo stato in cui il corpo della vittima si presentava sotto gli occhi deldi