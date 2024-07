Bottarelli al posto d’onore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tra i tanti appuntamenti in calendario, il Criterium Internazionale di Manerbio, nel Bresciano, era fra i più attesi della stagione per il team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine di Giussano. Al cospetto dei migliori rappresentanti in campo nazionale, Silvanoè stato all’altezza della situazione mancando per un soffio la vittoria.ha chiuso secondo alle spalle del campione italiano Giorgio Rapaccioli. La corsa è stata caratterizzata da una fuga a tre corridori fra cui, che puntava ad una vittoria dal valore molto superiore alle precedenti. Quando la sfida è entrata nella fase calda, per il corridore di Giancarlo Frigerio battere il campione italiano sarebbe stata la conferma dei progressi visti finora. Per il team il successo avrebbe rappresentato un valore aggiunto in un’annata di per sé già spettacolare.