Borsa | Tokyo apertura in lieve ribasso -028%

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ladiarretra dal record di sempre e avvia la seduta in calo, con gli investitori che guardano ai nuovi segnali dall'indice dei prezzi al consumo in Cina e ai prezzi alla produzione in Giappone. Inil Nikkei cede lo 0,28% a quota 41.464, con una perdita di 116 punti. Sul fronte valutario l'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Washington e, dopo le indicazioni della Fed, consente allo yen di proseguire la fase di indebolimento sul dollaro a 161,30 e sull'euro a 174,50. .