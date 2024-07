Borsa | l' Asia poco mossa dopo Powell e i dati cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Borsetiche fiacche, con gli indicimossil'audizione al Senato americano del presidente della Fed, Jerome, che chiede "altripositivi" prima di iniziare ad abbassare i tassi, lasciando sì aperta la porta a una prima sforbiciata quest'anno ma senza offrire né certezze né tempistiche. Tokyo avanza dello 0,6%, Seul è piatta, Hong Kong e Shenzhen cedono lo 0,1%, Sydney lo 0,2% e Shanghai lo 0,6%che ieri Wall Street ha chiuso ancora sui massimi e in attesa dell'avvio delle Borse europee, che i future danno in leggero rialzo. Sul fronte macroeconomico isui prezzi in Cina - con quelli al consumo saliti meno dello attese (+0,2%, contro il previsto +0,4%) e quelli alla produzione scesi come nelle attese (-0,8%) - continuano ad evidenziare pressioni deflazionistiche che intralciano la ripresa.