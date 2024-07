Bollori estivi per Fedez già dimenticata Garance | con chi lo beccano e come | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chiara Ferragni eerano una delle coppie più amate e seguite sui social media. La loro vita quotidiana, condivisa sui social con i figli Leone e Vittoria, era seguita da milioni di fan. Tuttavia, anche loro hanno attraversato una crisi. Dopo settimane di rumors, frecciate e interviste, i due si sono ufficialmente allontanati, sebbene molti fan sperino ancora in un ritorno di fiamma. E a gelare i fan ci sarebbero alcuni scatti rubati di Chi che di fatto immortalano il rapper in compagnia di una nuova presunta fiamma. Infatti il settimanale ha sorpreso il cantante in dolce compagnia. Negli scatti apparsi anche sul web il rapper appare in atteggiamenti intimi e calorosi con una ragazza mora, giovane e molto carina. E di sicuro lei non èAuthié, la modella francese e nuova fiamma del rapper: i due erano stati paparazzati più volte in atteggiamenti intimi e si erano anche esposti sui social.