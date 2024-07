Autonomia differenziata | Emilia Romagna approva la prima delibera per il referendum

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 – L'assemblea legislativa dell'ha votato lasulla richiesta diabrogativo dell'. Lariguarda l'abrogazione totale. A favore si sono espressi la maggioranza (Pd, Europa verde, L'Altrae Iv) e il M5s, mentre il centrodestra ha votato contro. I voti a favore sono stati 28, i contrari 13. Il via libera è arrivato poco dopo le 8, al culmine di una maratona durata tutta la notte. Ora è in corso l'iter per la seconda, quella sulla richiesta diper l'abrogazione parziale. Ostruzionismo, striscioni, stop and go L’approdo in Assemblea legislativa della richiesta disull’ha dato subito il via allo scontro tra maggioranza e opposizione, col centrodestra che, ieri, ha presentato mille emendamenti per prolungare l’ordine dei lavori.