Autonomia | Corrado Pd ‘bene Emilia Romagna su referendum ora estate militante per firme’

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Questa mattina, l?assemblea Regionale dell’, dopo un lavoro ad oltranza andato avanti tutta la notte, ha votato la delibera per la richiesta diabrogativo sulla Legge Calderoli: il ddl Spacca Italia in materia didifferenziata. Una legge che aumenta i divari territoriali, non investendo un euro sui ‘livelli essenziali di prestazione’, che sono quelli che già oggi fanno la differenza sui servizi primari disponibili sui territori, sulla qualità dell?ambiente e della vita delle persone”. Così in una nota Annalisa, europarlamentare e componente della segreteria del Pd.“Un progetto che spacca ulteriormente il Paese e che quindi fa male a tutte le Regioni, non solo quelle del sud, e che non muove nessun passo in avanti per una maggiore efficienza del nostro regionalismo e non difende l?unità nazionale (altro che patrioti!).