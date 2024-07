Atp Challenger 100 Trieste 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildell’Atpdi, evento in programma dall’8 al 14 luglio sulla terra rossa. Come sempre una nutrita presenza azzurra, con Francesco Passaro secondo favorito del seeding e Andrea Pellegrino numero 5. Gli occhi, però, sono anche per Richard Gasquet, che a 38 anni continua a girare il mondo a caccia di vittorie, punti e soddisfazioni. L’ex top-10 francese è il grande favorito seguendo il ranking, ma di certo la sua stagione non è stata fin qui positiva e sono tanti i giovani pronti a battagliare questa settimana. Iltotale deldicorrisponde a 120.965 euro. Il vincitore del torneo porterà a casa ben 16.550 euro totali, di seguito tutti i premi: turno per turno. TABELLONEATPPRIMO TURNO – € 1.