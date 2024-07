Assolto l’oss del Gaetano Pini accusato di aver molestato due anziane pazienti Lui piange in aula

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano – È statoda un’accusa pesantissima: violenza sessuale aggravata. È scoppiato in lacrime, dopo la lettura della sentenza, l’uomo di 60 anni che era a processo per presunte molestie ai danni di due degenti di 82 e 83 anni ricoverate per la riabilitazione all'ospedale, dove lui lavorava come operatore socio sanitario. Oggi il Tribunale di Milano lo haritenendo non sia stata raggiunta o non sia stata dimostrata con chiarezza la prova.l'anno scorso era finito ai domiciliari e licenziato dalla cooperativa di cui era dipendente ma si era sempre proclamato innocente. Per lui la Procura aveva chiesto 7 anni di carcere. A decidere di assolvere con formula dubitativa l'operatore socio sanitario è stata l'undicesima sezione penale del Tribunale, presieduta da Fabrizia Pironti Di Campagna.