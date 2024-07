Argentina in finale Messi | ULTIME battaglie per me e Di Maria voglio regalargli UN ALTRO trofeo I campi sono PESSIMI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le parole di Lionel, stella dell’, dopo la vittoria contro il Canada nella semidella Copa America Lionelha parlato in conferenza stampa nel post partita della semidi Copa America trae Canada, terminata 2-0. ALTRA– «Godiamoci quello che stiamo vivendo come Nazionale, come gruppo. Non è stato facile per noi essere tornati .