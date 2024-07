Ammazza tre donne con una balestra | Killer in fuga terrore in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È caccia all'uomo in, dove il 26enne Kyle Clifford ha colpito a morte con unatre, uccidendole, e poi si è dato alla. Lo rende noto il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson parlando di tre "orribili omicidi mirati" avvenuti nell'Hertfordshire. Le tre vittime erano imparentate tra loro e avevano 61, 25 e 28 anni, ha aggiunto Simpson in conferenza stampa, spiegando che per ucciderle è stata usata "una", ma "potrebbero anche essere usate altre armi". Il ministro dell'Interno Yvette Cooper ha scritto su 'X' di essere tenuta "pienamente aggiornata" sulla "morte di tredavvero scioccante" nell'Hertfordshire. "Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso", ha aggiunto.