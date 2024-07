Alex Marangon si cerca il killer tra i presenti al rito sciamanico | escluse piste esterne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non sembra trovare credito l’ipotesi che, 25 anni, sia stato ucciso al di fuori deldel Sol de Putamayo all’abbazia di Santa Bona a Vidor, Treviso, a cui stava partecipando la notte tra il 29 e il 30 giugno. Gli investigatori sono quindi convinti che il ragazzo sia stato colpito a morte da chi partecipava con lui al. L’ipotesi più papabile al momento è che qualcuno abbiato di contenerlo dopo che il giovane si era allontanato dal gruppo, forse con un bastone o con una pietra. Insomma: il tentativo di calmarlo sarebbe degenerato in un pestaggio. Il suo corpo, con numerose costole rotte, è stato poi trovato nel fiume Piave. Si attendono gli esiti dell’esame tossicologico, per capire se e quali sostanze stupefacenti avesse assunto, mentre sidi far luce sulle dinamiche esatte del ritiro spirituale organizzato dal musicista Andrea Gorgi Zuin – detto Zu – e dalla compagna Tatiana “Tati” Marchetto.