Al via il 13 luglio il festival Pomigliano Jazz

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresentata la ventinovesima edizione del. La kermesse, nella sua ormai classica versione itinerante, propone un programma suddiviso in due parti, trae settembre, che unisce musica e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Campania. Gonzalo Rubalcaba trio alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile (13), il duo John Scofield e Dave Holland all’Anfiteatro romano di Avella (17) e tre eventi speciali al tramonto sul Vesuvio – con Marco Zurzolo (21), Maria Pia De Vito (27) e Peppe Barra (28) – sono gli appuntamenti principali della prima parte di quest’edizione. In attesa della programmazione di settembre ad’Arco, dove la Stazione della Circumvesuviana (temporaneamente chiusa al pubblico per lavori sulla linea Napoli-Baiano) diventerà uno spazio dedicato alla creatività giovanile con concerti, dj set, mostre e performance artistiche.