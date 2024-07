Agricoltura rovinata dal meteo Maltempo chiesto lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rilodiper i danni subiti, da Lodigiano e sud Milano, durante ildi maggio. Solo in provincia di Lodi si contano 1,7 milioni di danni alle infrastrutture agricole. La consigliera regionale di Codogno Patrizia Baffi, esponente di Fratelli d’Italia, commenta quindi positivamente l’opportunità che si sta aprendo per chi ha bisogno di chiedere risarcimenti: "La richiesta da parte di Regione Lombardia dellodiper i danni causati alle infrastrutture agricole è frutto dell’impegno dell’assessore regionale all’Alessandro Beduschi, che dimostra, come sempre, attenzione concreta per il nostro territorio – sottolinea Baffi –. Secondo le stime, si parla di 1,7 milioni di danni solo in provincia di Lodi e vista l’eccezionalità del, ricorrono le condizioni per richiedere al Ministero il decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell’evento, propedeutico al risarcimento dei danni segnalati agli uffici regionali".