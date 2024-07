Aggredisce militare col taglierino Sorpreso a forzare le portiere reagisce con botte e minacce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ha tentato di fermare il ladro ma è stato aggredito dall’uomo con un. È successo sabato scorso, dopo una vicenda al termine della quale un 30enne di origini marocchine, da tempo residente nel folignate, è stato arrestato per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti di due persone, un 28enne e un 51enne ufficiale degli Alpini. Proprio quest’ultimo aveva visto dal balcone della propria abitazione un giovane che, approfittando del buio, si aggirava tra le auto in sosta nella via sottostante e, dopo averle aperte forzandone la portiera, vi rovistava all’interno. L’ufficiale, originario di Foligno ma di stanza in Alto Adige, libero dal servizio, non ha esitato a scendere in strada per fermare il giovane che, anziché darsi alla fuga, si è scagliato contro il, lo ha aggredito fisicamente minacciandolo anche di morte, colpito con pugni al volto e, armato di un grosso, ha cercato di raggiungerlo, sferrando dei fendenti.