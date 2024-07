Afaoggi bollino arancione per 13 città

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 8.26 Temperature roventi, notti tropicali e picchi di umidità. E' il regalo dell' anticiclone africano che sta investendo l'Italia. Oggiper le ondate di calore in tredici. Domani sette passeranno in rosso: Roma, Trieste, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Rieti. Si prevede che afa e umidità elevata proseguiranno per una decina di giorni.