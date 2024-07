Wimbledon Sinner sfida Medvedev ai quarti di finale LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Oggi,ospiterà uno degli incontri più attesi dell’anno: il numero uno al mondo Janniksfiderà il numero quattro, Daniil, in quello che promette di essere un match emozionante e combattuto. Questa sarà la prima volta che i due si affrontano sull’erba, aggiungendo ulteriore interesse a questo scontro già molto atteso che avverrà oggi 9 luglio alle 14.30. Jannikha avuto una stagione eccezionale, dominando i tornei con una sola sconfitta all’attivo e raggiungendo il podio in eventi come Rotterdam e l’Australian Open., con il suo potente gioco da fondo campo e la sua costanza, è considerato il favorito, grazie anche al suo straordinario record di 20 vittorie su 21 partite nel 2024. Dall’altra parte del campo, Daniil, conosciuto come il “Marathon Man” per la sua capacità di resistenza e recupero, ha avuto anch’egli un anno notevole.