Wimbledon Sinner oggi contro Medvedev nei quarti | orario e diretta tv

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Jannike Jasmine Paolini in campo a, martedì 9 luglio 2024, per idi finale del singolare maschile e del singolare femminile. Il numero 1 del mondo affronta il russo Daniil, testa di serie numero 5, nel match che apre il programma sul Campo Centrale alle 13.30 locali, le 14.30 in Italia., reduce dal convincente successo negli ottavi di finalelo statunitense Ben Shelton, va a caccia di un posto in semifinaleun avversario con cui è in striscia positiva da 5 match.conduce 6-5 nei precedenti, ma l’azzurro ha vinto le ultime 5 sfide, compresa la finale dell’Australian Open disputata a gennaio a Melbourne. Nessuno degli 11 match è stato giocato sull’erba: l’indi, quindi, rappresenta un inedito per due giocatori che si conoscono alla perfezione.